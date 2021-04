L’intervista di Alfonso Signorini per FQMagazine ha evidenziato notevoli indiscrezioni sulla televisione. Tra una chiacchiera e l’altra, il direttore di Chi ha svelato pure delle chicche di gossip niente male.

Gossip: “Vieri voleva picchiarmi! Can e Diletta? Non ci credo”

Signorini esordisce alla grande e poi parla anche delle coppie che alimentano l’attuale gossip nostrano:

Se Maria Elena Boschi e Giulio Berruti si sposeranno? Credo sia più una volontà della Boschi, non so se Berruti sia così felice di sposarsi.

Dubbi, invece, per la coppia formata da Diletta Leotta e Can Yaman:

Se la loro storia puzza di finto? Non l’ho ancora capito, è un po’ troppo bella per essere vera. Non ci credo neanch’io fino in fondo.

E se ha dichiarato che per Silvio Berlusconi farebbe di tutto, la figlia Marina gli ha sempre dato carta bianca anche se una volta si è arrabbiata con lui:

Mi sento libero professionalmente con lei, ormai si è rassegnata. Non ho mai subito ingerenze di alcun tipo, qualche volta si è incazzata con me. Per esempio, quando pubblicai le sue foto in topless e lei non lo sapeva. Credo che lì abbia pensato seriamente di licenziarmi.