Gossip rainbow: famoso artista scoperto dalla fidanzata in bagno con barbuto tecnico del suono, chi è?

Gossip a tinte rainbow per questa bollentissima estate italiana cominciata – ormai – in maniera ufficiale. Tra le pagine dell’ultimo numero del settimanale Nuovo, ecco un pettegolezzo tutto per voi da leggere sotto l’ombrellone.

Gossip a tinte rainbow: lui è fidanzato ma lei lo trova con un altro, chi è?

Se lo contendono maschi e femmine. Vive un momento d’oro dal punto di vista della carriera, però si sente confuso. L’artista piace molto sia ai ragazzi sia alle ragazze, solo che non ha ancora scelto da che parte stare. Chiusa la storia con un giovane modello, sta provando a frequentare una vecchia amica. Lei lo ha scoperto in bagno con barbuto tecnico del suono. Aiutino: Non sempre i soldi fanno la felicità.

Di chi si tratterà? Francamente non mi viene in mente nessuno: se avete dei nomi sparateli pure nei commenti!

Questa rubrica di gossip verrà proposta periodicamente sul blog e bisogna prenderla con leggerezza, esattamente come stiamo facendo noi.

Non abbiamo di certo la presunzione di “stanare” potenziali coming out oppure tirate maliziosamente in ballo qualcuno di preciso.

Riporteremo solo pettegolezzi da leggere in maniera molto “easy” sotto l’ombrellone, tutto qui. Prendeteli come tale e… relax.

Buona estate amici, noi ci siamo!