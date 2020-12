Gossip 2020, quali sono state le notizie di cronaca rosa che vi hanno fatto maggiormente impazzire? E’ stato un anno difficilissimo, lo sappiamo, per fortuna tanti chiacchiericci croccanti hanno tenuto alta l’attenzione, scopriamoli insieme.

Gossip 2020, i principali pettegolezzi dell’anno che sta per finire

Bugo e Morgan sono arrivati al Festival di Sanremo da amici e ne sono usciti a pezzi. Sul palcoscenico del Teatro Ariston sono volati stracci che difficilmente dimenticheremo, così come le “brutte intenzioni e la maleducazione…”.

Con il lockdown prende il via una edizione particolare di Uomini e Donne, tra chat e messaggi con protagoniste Gemma Galgani e Giovanna Abate. Come dimenticarsi di Sirius e l’Alchimista? Nicola Vivarelli e Davide Basolo, sono stati i protagonisti di un lunghissimo gossip che ha riportato in pista il programma di Maria De Filippi durante un periodo molto difficile.

Sempre durante la prima quarantena, Andrea Damante e Giulia De Lellis tornano insieme passandola a Pomezia con la famiglia di lei.

Con l’arrivo dell’estate, il gossip è impazzito ipotizzando di un possibile coinvolgimento emotivo con protagonisti Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi alla “faccia” di Belen Rodriguez. Proprio l’argentina, dopo aver chiuso con il ballerino ha avuto un breve flirt con Gianmaria Antinolfi per poi cadere tra le braccia di Antonino Spinalbese.

Damante e De Lellis rompono ufficialmente e lei si fidanzata con un presunto amico di lui, Carlo Beretta (ex di Dayane Mello che l’ha più volte citato durante il Grande Fratello Vip).

Da settembre parte proprio il GF Vip regalandoci notevoli gossip. Elisabetta Gregoraci è stata la maggiore “vittima” dei pettegolezzi. Presunti ex ed insinuazioni l’hanno coinvolta in più occasioni. Spazio poi per Guenda Goria con i tira e molla con il suo Telemaco (l’ex moglie si è fatta viva proprio durante il reality show).

Proseguendo con il Grande Fratello Vip, spazio anche per l’Ares Gate dell’ex Adua delle fiction e Massimiliano Morra, il coming out di Gabriel Garko, Selvaggia Roma ed i baci con Enock e Pierpaolo, Mario Ermito e le chat con Sonia Lorenzini, Natalia Paragoni e il presunto tradimento ad Andrea Zelletta e la nascita “dell’amore” tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi.

Tra gli ultimi gossip del 2020, anche Nicolò Zaniolo con la sua ex fidanzata incinta e la sua nuova storia d’amore con Madalina Ghenea.

Spazio anche per le altre rotture vip. Hanno chiuso le loro relazioni: Raimondo Todaro e Francesca Tocca, Antonella Elia e Pietro Delle Piane, Pago e Serena Enardu.

I nostri ringraziamenti

Noi di Blog Tivvù vi aspettiamo nel 2021 per un altro incredibile anno da passare insieme tra gossip e pettegolezzi croccanti. Ve li racconteremo sempre esprimendo il nostro punto di vista personale per rendere le cose confidenziali come se stesse spettegolando con le amiche dal parrucchiere.

Grazie per questo anno e la fiducia che ci avete accordato, ve ne siamo grate!