Goria ci prova ancora con Ainett al GF Vip: Manila interviene

Amedeo Goria sta diventando il personaggio più “attenzionato” del web per via del suo “corteggiamento” troppo esplicito nei confronti di Ainett Stephens, la gatta nera del Grande Fratello Vip.

Durante la serata di ieri, mentre Ainett ballava, Goria le si è avvicinato in maniera fin troppo veemente, facendo diventare il video virale dopo pochi attimi.

Ma non è finita qui.

Sotto le coperte Goria avrebbe tentato il nuovo approccio e, in questo caso, Manila è intervenuta pregandolo di tenere le mani al suo posto.

Stasera Alfonso Signorini lo riprenderà per l’accaduto? Il web mormora da giorni ormai e la faccenda non può di certo passare inosservata.

In tutto questo, la presunta fidanzata di Amedeo Goria, invece di invitarlo a smetterla sta “accusando” Ainett.

Sto già leggendo tweet che, implicitamente, colpevolizzano Ainett. “Perché non cambia letto?”, “Perché non lo allontana?”, “Perché non tira un ceffone?”. Finché i perché continueranno ad essere rivolti a chi è vittima e non a chi compie le azioni, non andremo avanti. #Gfvip

— Paola. (@Iperborea_) September 16, 2021