E’ già tempo di una nuova puntata del Grande Fratello, la numero 37, in onda nella prima serata di oggi, lunedì 19 febbraio 2024. Alfonso Signorini è pronto a tenerci compagnia per una lunga serata che si preannuncia ricca di sorprese, di confronti e con un rientro atteso, quello di Giuseppe Garibaldi. Cosa vedremo nel corso del nuovo appuntamento del reality di casa Mediaset?

Grande Fratello, anticipazioni del 19 febbraio 2024

Con Alfonso Signorini arricchiranno la puntata del Grande Fratello di stasera anche Cesara Buonamici, opinionista in studio, e Rebecca Staffelli, dalla sua postazione dalla quale sarà voce dei social.

Dopo il secondo malore accusato la scorsa settimana, l’attenzione ritorna su Giuseppe Garibaldi. Malgrado le voci di chi lo dava ormai fuori dai giochi, il bidello calabrese farà ritorno nel reality a tutti gli effetti. Gli accertamenti medici, dunque, avrebbero dato esito positivo e il concorrente è pronto nuovamente a unirsi al gruppo di inquilini.

Focus ancora sull’onnipresente Mirko Brunetti. L’ex volto di Temptation Island ha avuto la possibilità di trascorrere alcuni giorni in casa nei panni di ospite speciale e di confrontarsi nuovamente con la ex fidanzata, Perla Vatiero. Questa sera sarà per lui tempo di bilancia. Vorrà o no stare ancora con la ragazza?

Spazio poi alle sorprese: Stefano Miele avrà modo di riabbracciare l’amata mamma, Carla, mentre un nuovo regalo è in arrivo anche per Paolo Masella e Letizia Petris, che dopo il romantico San Valentino trascorso nella suite, riceveranno un’altra sorpresa dal Grande Fratello.

Negli ultimi giorni gli inquilini hanno vissuto in un clima disteso e tranquillo, almeno apparentemente. Solo la new entry Simona Tagli è stata messa sotto accusa per il suo carattere forte e senza filtri che non tutti sembrano apprezzare. Se ne parlerà nel corso della puntata.

Infine, spazio al risultato del televoto che decreterà il secondo candidato all’eliminazione: chi sarà il concorrente meno votato tra Beatrice, Grecia e Sergio?

