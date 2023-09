Dopo Lorenzo Remotti, anche Giuseppe Garibaldi scivola su una parolaccia. I concorrenti del Grande Fratello, quest’anno, dovranno fare i conti con una serie di limitazioni se vorranno continuare a restare nella spiatissima Casa. Niente insulti, bestemmie o parolacce, ma anche espressioni scurrili e frasi fuori contesto.

Giuseppe Garibaldi, parolaccia al GF: la reazione

Questa volta a non accorgersi di aver pronunciato un’espressione infelice e non in linea con le nuove regole del Grande Fratello è stato Giuseppe Garibaldi. Il gieffino calabrese non si sarebbe inizialmente reso conto della frase pronunciata, ma successivamente avrebbe chiesto scusa agli autori per lo scivolone.

Ma cosa è successo esattamente? Durante una chiacchierata con Anita e Vittorio, suoi compagni di avventura in tugurio, Garibaldi ha esclamato: “Mann*ggia la putt*na!”. Dopo essersi accorto dello scivolone, si è precipitato a chiedere scusa agli autori, coprendosi la bocca.

Giuseppe è apparso visibilmente in colpa per l’accaduto, mentre i suoi inquilini hanno reagito con una risata: “No scusa, scusatemi, davvero non mi sono proprio reso conto”, ha commentato. Una leggerezza, quella commessa dal bidello, ma che non rientra nei comportamenti tollerati dalle nuove linee del GF.

Sui social, tuttavia, nessuno si è sentito di puntare il dito contro il gieffino. D’altronde se si desidera la naturalezza dei concorrenti, occorre accettare anche le espressioni più colorite e “di pancia” che sarà difficile trattenere. Per questo in tanti hanno compreso pienamente l’atteggiamento del ragazzo senza quindi accusarlo di essere stato irrispettoso.