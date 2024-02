Giuseppe Garibaldi “non tornerà al GF”, la soffiata: ecco come sta

Giuseppe Garibaldi si è sentito nuovamente male. Il concorrente del Grande Fratello ha dovuto lasciare la Casa dopo aver vomitato. Secondo le ultime indiscrezioni il bidello potrebbe non tornare.

Secondo quanto trapelato dal social X, il padre di Giuseppe avrebbe messo i fan al corrente dello stato di salute del figlio:

Il papà di Giuseppe ci dice che sta bene. È in albergo e deve stare altri 2/3 giorni, deve fare altri esami. È un problema di stomaco tra stress e sicuramente ha mangiato qualcosa che gli ha fatto male.

La preoccupazione da parte dei fan del calabrese, però, certamente resta. Ad intervenire nelle passate ore è stato anche il fratello Nicola attraverso le sue Instagram Stories nelle quali ha tranquillizzato gli estimatori di Garibaldi:

In queste ore è arrivata anche una soffiata a Deianira:

Io sono vicina alla famiglia di Giuseppe e pare che non tornerà, sta bene per fortuna ha fatto accertamenti ma era sotto stress pare e quindi anche il Grande Fratello non si vuole prendere questa responsabilità! Sicuramente poi lo spiegheranno loro e lui.