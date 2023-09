Ieri sera è iniziata l’attesissima nuova edizione del Grande Fratello condotta da Alfonso Signorini affiancato da Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli nei ruoli di opinionista e regina dei social. Tra i concorrenti NIP c’è anche Giuseppe Garibaldi che, come fanno notare gli internauti, ha già partecipato ad un altro programma TV.

Garibaldi del GF ha già partecipato ad un programma: ecco dove l’abbiamo visto

Sebbene Giuseppe sia un concorrente Nip (non famoso), molti telespettatori potrebbero già conoscerlo dalla sua precedente apparizione in televisione. Originario di Reggio Calabria, nella sua vita quotidiana lavora come collaboratore scolastico, come mostrato nel video di presentazione realizzato per il reality show.

Tuttavia, questa non è la sua prima esperienza televisiva. Secondo quanto dichiarato nella sua biografia su Instagram, ha partecipato a “Tipi da crociera”, una sketch comedy girata interamente a bordo della nave MSC Bellissima, con la presenza di attori come Nicolas Vaporidis e Lodovica Comello, ed è stata trasmessa su Italia1.

Questa curiosa coincidenza ha attirato l’attenzione di numerosi utenti e telespettatori che stanno ora commentando la sua partecipazione su Twitter.

L’ingresso nella Casa

Originario della Calabria, Giuseppe è un collaboratore scolastico. Ha una famiglia molto unita, formata da lui, i suoi tre fratelli maschi, un padre e sua madre, che è la parte più importante della sua vita.

Il concorrente sembra discendere dal grande condottiero che unì l’Italia in una nazione. “Garibaldi aveva molte Anite, da lì viene la nostra dinastia”.