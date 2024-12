“Spolverata” alla giuria di Ballando con le Stelle: chi potrebbe prendere (per sempre) il posto di Mariotto

Ballando con le Stelle continua a registrare ascolti stellari e ad appassionare milioni di telespettatori, ma dietro le quinte si respira un’aria di tensione. Il motivo? Guillermo Mariotto, da anni giudice fisso del programma, è finito al centro di una bufera per un gesto che ha indignato molti. Durante la scorsa puntata, lo stilista è stato protagonista di un episodio controverso: ha toccato le parti intime di un ballerino in diretta, scatenando un’ondata di critiche sui social.

Mariotto sostituito a Ballando: ecco chi prenderà il suo posto (per sempre?)

L’episodio è stato subito definito da alcuni come una “vera e propria molestia sul luogo di lavoro”. Tuttavia, il gesto non ha ricevuto una condanna unanime, e nessuno tra i presenti in studio lo ha stigmatizzato sul momento.

A prendere le difese di Mariotto è stata Selvaggia Lucarelli, sua collega di giuria, che ha commentato la vicenda sui social, dichiarando: “Va bene tutto, ma dire che Mariotto ha sfiorato le parti basse del ballerino intenzionalmente è davvero cattiva fede”.

Nonostante le parole della Lucarelli, l’episodio sembra aver aggravato una situazione già critica. Da tempo, infatti, Mariotto è percepito come un elemento destabilizzante per il programma.

La decisione della Rai: Mariotto fuori da Ballando?

Secondo indiscrezioni riportate da Tvblog, i dirigenti Rai sembrano intenzionati a chiudere il rapporto con Mariotto. Anche se Milly Carlucci appare più indulgente e pronta a perdonare, i vertici sono unanimi: Mariotto non farebbe più bene né al programma né alla sua immagine pubblica.

Ma chi potrebbe prendere il suo posto? I rumor indicano Alberto Matano come il candidato ideale. Non solo un volto rassicurante e apprezzato dal pubblico, ma anche una figura in grado di portare equilibrio al tavolo dei giudici. Potrebbe debuttare già nella finale di quest’anno, per poi diventare una presenza fissa dal 2025, conferma Bubino Blog.

Quando andrà in onda la finale di Ballando con le Stelle?

Il gran finale di questa emozionante edizione è previsto per sabato 21 dicembre su Rai1. Prima, però, ci sarà la semifinale di sabato 14 dicembre, che si preannuncia carica di tensione e sorprese.

La domanda resta aperta: sarà questa l’ultima puntata per Guillermo Mariotto?