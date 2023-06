Un altro drammatico caso di femminicidio, quello di Giulia Tramontano, la 29enne incinta al settimo mese ed uccisa dal compagno trentenne Alessandro Impagnatiello. La morte della giovane avvenuta a Senago (Milano) ha colpito molti volti dello spettacolo, alcuni dei quali nei giorni scorsi avevano condiviso sui rispettivi social la notizia della scomparsa.

Caso Giulia Tramontano: l’ennesimo femminicidio

Giulia, in realtà, era già morta, uccisa per mano dell’uomo dal quale aspettava un figlio e che ora si trova nel carcere di San Vittore accusato di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, occultamento di cadavere e interruzione di gravidanza senza consenso.

Il procuratore aggiunto di Milano Letizia Mannella in conferenza stampa ha parlato di “un’altra tragica vicenda di femminicidio” che a “noi donne insegna che non dobbiamo mai andare a un ultimo incontro di spiegazione”.

E’ stato lo stesso Impagnatiello a confessare il delitto nella notte. Il 30enne, di professione barman in un albergo di lusso a Milano, al pm ha poi rivelato dove avesse nascosto il corpo di Giulia, in un’intercapedine, una sorta di buco, dietro dei box in un’area a 500 metri circa dalla loro abitazione.

Giulia: “Omicidio premeditato. Quando Alessandro Impagnatiello ha incontrato in casa Tramontano aveva già deciso come ucciderla”. La pm nella conferenza stampa dopo il fermo del giovane. “Ha cercato online come uccidere disfarsi del corpo”.#chilhavisto →https://t.co/gGD1ra9GoT pic.twitter.com/PMqU4Ems8K — Chi l’ha visto? (@chilhavistorai3) June 1, 2023

Stando alle notizie, Alessandro Impagnatiello dopo aver assassinato Giulia tra le 19:05 e le 20, ha anche mandato un finto messaggio alla madre di lei per “tranquillizzarla”. Il carcere a vita, per elementi simili, è un regalo Non ho parole per descrivere questo mostro pic.twitter.com/4Dty57yPSe — Andrea Tiberio (@AndreaTiberio7) June 1, 2023

La reazione dei Vip alla vicenda di cronaca

Mentre si aggiungono ora dopo ora particolari inquietanti sulla morte di Giulia Tramontano, sui social non mancano i messaggi di sgomento da parte di molti Vip, letteralmente sconvolti dal tenore della notizia. Da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, passando per Barbara d’Urso, Sonia Bruganelli e Alessia Marcuzzi, sono in tanti ad aver commentato la vicenda, che va ad aggiungersi ai troppi casi di femminicidio nel nostro Paese.

Un abbraccio forte alla famiglia di Giulia Tramontano. Non riesco a trovare parole che possano spiegare quello che questo gesto assurdo, folle, malato possa significare.

Nessuna pena potrà ridare la figlia ad una famiglia, ma che almeno marcisca in prigione! #GiuliaTramontano pic.twitter.com/GzxzRhau4L — Giulia Salemi (@GiuliaSalemi93) June 1, 2023

Se questo è un uomo diceva nella sua opera Primo Levi, ma oggi è solo il dubbio legittimo nei confronti di un CRIMINALE. Un pensiero alla famiglia di Giulia..povera ragazza ❤️ #giuliatramontano https://t.co/cpgsKdLq8G — Pierpaolo Pretelli (@pierpaolopretel) June 1, 2023

Non mi capacito… Non si può accettare. Era al settimo mese… Ha ucciso lei e il bambino… Rabbia, tanta rabbia. #GiuliaTramontano pic.twitter.com/H0bhdOoeUI — Barbara d’Urso ♥️ (@carmelitadurso) June 1, 2023

Mi dispiace da morire per Giulia.

Per la sua famiglia.

Per tutte le donne che purtroppo sono vittime di questi bastardi assassini maledetti.

💔 — Emma Marrone 🌎 (@MarroneEmma) June 1, 2023

♥️🙏🏼 riposate in pace angeli pic.twitter.com/aG2KyZ7yME — paolaperego (@peregopaola) June 1, 2023

