Giulia Stabile a Tu si que vales ormai è di casa. Sin dalle primissime registrazioni caratterizzate dall’assenza di Belen Rodriguez in vista dell’imminente parto, la vincitrice dell’ultime edizione di Amici era stata segnalata nello studio del programma di Canale 5. In tanti si erano domandati se per caso avesse preso il posto della showgirl argentina.

Giulia Stabile a Tu si que vales con Belen Rodriguez: il suo ruolo

Smentita questa indiscrezione, si era parlato di un ruolo di Giulia Stabile più consona a lei e legato alla piattaforma Witty Tv, eppure adesso apprendiamo, come riferisce Novella 2000, del vero ruolo della giovane ballerina a Tu si que vales, grazie alla segnalazione dei presenti alle registrazioni.

Alcuni fan ieri sera erano in studio in occasione della registrazione in corso del programma ed una ragazza avrebbe rivelato la presenza di Giulia Stabile accanto a Belen Rodriguez a Tu si que vales. Il suo ruolo sarebbe stato quello di presentare insieme alla showgirl i vari talenti.

Il compito della ballerina, dunque, sarebbe una sorta di co-conduzione anche se non manca di prestarsi a qualche simpatico siparietto soprattutto con i concorrenti della scuderia di Gerry Scotti (!). Come sprecare un talento della danza nel tentativo di far ridere gli spettatori? Noi speriamo di no…

La ragazza che ha reso la segnalazione ha anche riferito la grande sintonia tra Giulia e Belen, sedute vicine e con la risata sempre in primo piano.