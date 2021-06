Lo scorso 26 maggio, Sangiovanni ospite di Radio Deejay ha parlato delle lettere che riceveva da Giulia Stabile durante la loro esperienza ad Amici di Maria De Filippi.

Sangiovanni rivela cosa gli diceva Giulia Stabile senza telecamere

Avendo sempre le telecamere puntate, i due talenti di Amici 20 non potevano parlare apertamente di tutto. Per questo motivo, Giulia ha utilizzato questo escamotage, comunicando con Sangiovanni tramite delle lunghe lettere dove gli ha raccontato tutto ciò che sentiva per lui:

Mi ha scritto tantissime lettere d’amore. Lì ad Amici avevamo sempre i microfoni e le telecamere e tutto quello che dicevamo veniva ripreso e lei non voleva. Quindi per evitare che tutti ascoltassero scriveva quelle lettere d’amore in cui un po’ si dichiarava, un po’ mi diceva quello che le facevo provare e non voleva si sapesse.

E per quanto riguarda la classica “dichiarazione”, Sangiovanni afferma di non avere fatto il primo passo, anche perché:

A me non piace chiedere a qualcuno di stare con me. Penso che si debba decidere insieme. È successo e non l’aveva deciso nessuno dei due. Ci siamo sentiti talmente affini da pensare automaticamente di stare insieme.

In ultimo, ha svelato la chiave del suo successo:

Non faccio parte del mondo del bel canto, nulla da togliere, ma io non ho mai studiato canto e non sono mai stato dentro a degli schemi e a delle regole, ma probabilmente è stata questa la chiave del successo.