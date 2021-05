Giulia Stabile svela come procede la storia con Sangiovanni dopo Amici 20

E mentre Aka7even e Martina e Deddy e Rosa hanno fatto “crack” prima e dopo Amici 20, come procedono le cose tra Giulia Stabile e Sangiovanni? Proprio la vincitrice del talent ha svelato i primi momenti fuori con il fidanzato.

Abbiamo passato un po’ di tempo insieme fuori dalla casetta e va molto bene. Avevo un po’ paura, non per me perché io sono pazza di lui, ma per il contesto in cui è nato il nostro amore. Per fortuna, però, il sentimento è reciproco.