Giulia Stabile intervistata tra le pagine di Chi Magazine, parla della sua vittoria ad Amici 20, racconta la sua storia con Sangiovanni e ci rivela il vero lato materno di Maria De Filippi.

Giulia Stabile parla di Sangiovanni, Maria De Filippi e Veronica Peparini

Sangiovanni è stato felicissimo della mia vittoria: durante tutto il percorso, il viaggio, sia nei pomeridiani che nelle serate ha vinto tutto quello che poteva vincere. Certo, questa sarebbe stata la ciliegina sulla torta… Però mi ha pure detto: “Forse sarei più felice se vincessi tu, Giulia, per il fatto di poter mandare un messaggio forte, poter essere d’esempio per tanti ragazzi a casa”.

Giulia confida anche il suo desiderio di aver fatto arrivare un messaggio nuovo in tv:

Si vince nonostante le diversità. Quello che ho affrontato è stato un viaggio: le mie insicurezze, le mie paure, il dovermi accettare per come sono, lo dobbiamo fare tutti quanti e non è semplice…

E su Sangiovanni:

È il primo amore, è il primo bacio, Sangio è il primo tutto. No, non poteva andarmi meglio, veramente.

Giulia Stabile ricorda anche il momento in cui si è sentita più fragile:

Il primo attacco di panico. Poi ho avuto qualche crisi di ansia, ma quelle sono un’altra cosa. L’attacco l’ho avuto durante le prove generali, durante la settimana di preparazione di Primavera, il pezzo che parlava di quello che ho sofferto, del bullismo subito. E poi c’era anche una coreografia in cui si ballava con i tacchi, in cui dovevo mostrare il mio lato femminile, il mio essere donna. E quello mi ha messo ancora più in difficoltà. Non mi sentivo bella. Poi è arrivato Sangio a tranquillizzarmi e, alla fine, pure Maria De Filippi. Anche con la mascherina, anche mantenendo la distanza di sicurezza, l’ho sentita vicinissima, ho sentito il suo abbraccio stretto. Mano a mano, sentendo la sua voce, sa com’è la sua voce, no? Mano a mano riuscivo a ritrovarmi.

E su Maria, aggiunge:

E’ una donna stupenda, ha un cuore e un’energia unici, è stata meravigliosa con tutti quanti noi. E non ha mai fatto differenze.

Giulia Stabile svela anche le possibili difficoltà di vivere una storia d’amore tra due persone famose:

Per ora posso dirle che, quando ci siamo incontrati, si sono incontrati soprattutto i due bambini che sono in noi. Per il resto, quello che ci siamo detti io e Sangio è che, comunque andrà, ci saremo sempre l’uno per l’altra.

Spazio pure per Veronica Peparini:

Lei sì che è stata fantastica, ho anche scoperto che abbiamo tantissime cose in comune. Veronica mi ha dato tanta forza, mi è stata vicina nei momenti difficili, ma anche nei momenti belli. Che qui, per fortuna, sono stati la maggior parte.