Giulia Stabile tra i professionisti di Amici? Parla Veronica Peparini

Veronica Peparini, ospite di Casa Chi, ha parlato dell’ultima edizione di Amici 20 che ha visto trionfare Giulia Stabile: la ballerina della sua squadra entrerà a far parte del cast di professionisti?

Anche io quando ho iniziato ero timida, venivo dalla strada. Mi sono ritrovata in situazioni non piacevoli. Io e Giulia siamo due persone semplici, mi sento vicina a lei anche in questo.