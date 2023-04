Giulia Stabile ha recentemente partecipato ad una Room su Twitter dove ha parlato del Grande Fratello Vip svelando chi sono stati i suoi concorrenti preferiti di questa settima edizione molto particolare e controversa.

Giulia Stabile svela chi erano i suoi concorrenti preferiti del GF Vip

C’è stato un momento in cui mi piaceva quello che ha fatto Uomini e Donne e mi ricordava Sakara (Luca Salatino, ndr). Daniele? Lui è veneto? I veneti sono nel cuore, tutti! Oriana in realtà mi stava simpatica… La bestemmia di Riccardo Fogli? Gli è successa la stessa cosa ad un altro all’Isola dei Famosi, no?

I veneti nel cuore e la simpatia per Oriana: basta questo per essere una “Oriele”? Ovviamente no ma i fan sono letteralmente impazziti per questa rivelazione, ecco il video.

“Daniele è veneto? Eh i veneti mi stanno nel cuore… Oriana mi stava simpatica” GIULIA STABILE SURGELATA 😭💗 #oriele — hola bebè 💌 (@flvspd) April 10, 2023

Giulia e Sangiovanni si sono lasciati? Lei rompe il silenzio

Proprio Deianira ha fatto sapere che Sangiovanni avrebbe deciso di prendersi una pausa da Giulia Stabile:

Sangiovanni avrebbe messo in standby la sua relazione con Giulia. Si dice che non vede la fidanzata da circa un mese e che le abbia chiesto un periodo di stop.

La ballerina professionista di Amici di Maria, dopo settimane di silenzio, ha deciso di replicare una volta per tutte:

Sinceramente sono arrivata al limite con queste vostre continue invenzioni, vi prego fatevi una vita e smettetela di cercare di farci stare male.

La Stabile, quindi, nemmeno troppo velatamente ha smentito di essere in crisi con il suo fidanzato: voi cosa ne pensate?