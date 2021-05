Le prime parole di Giulia Stabile dopo aver vinto Amici 20

Ieri sera la talentuosissima Giulia Stabile ha vinto Amici 20 portandosi a casa il record di prima ballerina ad aver trionfato nel talent dopo vent’anni di onorata carriera. Ecco le sue prime parole a “caldo”.

Che è successo? Dimmelo te! Non me lo aspettavo. Infatti ancora non ho realizzato! Mamma mia, è proprio una cosa impossibile, perché seguo il programma da una vita e mi sembra una cosa impossibile. Infatti ancora adesso non l’ho capito!

All’inizio io avevo detto “Ma non è che non prendo manco il banco?“. Infatti non mi ero portata tutto quanto perché pensavo “non si sa mai”, poi mi hanno spedito altre cose, altre vestiti. Io non mi aspettavo neanche il banco, seriamente.