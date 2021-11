Giulia Stabile, imbarazzo ad Amici 21: allievo ‘cotto’ di lei? La ballerina tira in ballo Sangiovanni

Nel corso della nuova puntata di Amici 21 andata in onda questo pomeriggio su Canale 5, non è mancata la presenza di Giulia Stabile, vincitrice della passata edizione. La giovane ballerina, oltre ad esibirsi come professionista e a guadagnarsi i complimenti di Maria De Filippi, è stata anche al centro di un momento di puro imbarazzo.

Momento di imbarazzo per Giulia Stabile ad Amici 21

Durante la puntata, la conduttrice ha introdotto il gioco “Dimmi la verità”: gli allievi di Amici 21 sono stati chiamati a scrivere un biglietto anonimo su un compagno, prof o ballerino professionista. Tra i tanti ce n’è anche uno indirizzato a Giulia Stabile.

A leggere il biglietto è stata proprio la vincitrice della passata edizione del talent show che ha letto imbarazzata il biglietto: “A Mattia piace Giulia Stabile”. Lei però ha reagito tirando in ballo il fidanzato Sangiovanni, pur senza citarlo, e commentando: “Io però sono fidanzata…e innamorata!”.

Le parole di Giulia hanno fatto inevitabilmente esplodere lo studio di Amici 21 nel ricordare la loro storia d’amore nata proprio nella Scuola televisiva. Mattia, al tempo stesso, non ha preso particolarmente bene il fatto che venisse ‘smascherato’: “Giulia mi piace tanto come balla, lo volevo precisare”, si è affrettato a commentare, anche lui imbarazzato ed al tempo stesso infastidito da quanto svelato sul suo conto.