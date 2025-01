Giulia Stabile lancia una frecciatina a Sangiovanni? La frase ad Amici 24 accende il gossip

Il daytime del 29 gennaio di Amici 24 ha regalato un momento che non è passato inosservato. Giulia Stabile, ex vincitrice del talent e oggi ballerina professionista, ha introdotto una gara di improvvisazione con un tema delicato: “la fine di un amore”. È proprio nel commentare l’esibizione della ballerina Chiara che Stabile ha pronunciato una frase che ha subito acceso il dibattito sui social.

Giulia Stabile e il commento sull’amore: una frecciatina a Sangiovanni?

“A te è toccata la fine di un amore, ci è andata così”, ha detto Giulia alla concorrente. Poi, tra una risata e l’altra, ha aggiunto: “Tranquilla, ti faccio compagnia io”. Un commento che ha subito fatto scatenare i fan su X (ex Twitter), molti dei quali lo hanno interpretato come un chiaro riferimento alla fine della sua relazione con Sangiovanni.

Giulia Stabile è single? Il gossip sulla sua vita privata

Il pubblico di Amici ha seguito con grande affetto la storia d’amore tra Giulia Stabile e Sangiovanni, nata nel 2021 all’interno del programma. La loro relazione è durata circa due anni, ma oggi i due sembrano aver preso strade diverse.

Negli ultimi mesi, alcuni rumors avevano ipotizzato una vicinanza tra la ballerina e l’attore spagnolo Manu Rios, noto per la serie Elite. Tuttavia, Giulia aveva prontamente smentito queste voci. Anche nel programma This Is Me, la ballerina aveva confessato di aver avuto una cotta per il collega Sebastian, ma senza alcuna conferma su una relazione attuale.

A oggi, dunque, Giulia Stabile potrebbe essere ufficialmente single. La frase pronunciata ad Amici 24 è solo un’innocente battuta o un indizio sulla sua attuale situazione sentimentale?