Giulia Stabile fidanzata con un ex cantante di Amici, ecco chi

La ballerina Giulia Stabile fidanzata con un ex cantante di Amici?

Giulia Stabile e Matthew: gossip su un nuovo flirt e la reazione di Mew

Un nuovo pettegolezzo sta facendo rumore nel mondo di Amici nelle ultime settimane: Giulia Stabile e Matthew potrebbero essere più che semplici amici. I due ex concorrenti del talent show di Maria De Filippi sono stati pizzicati insieme, facendo scattare le voci di un possibile flirt. La situazione si complica però con la reazione piccata di Mew, l’ex fidanzata di Matthew, che non ha nascosto il suo disappunto.

Vicini durante il concerto, Mew smette di seguirli

Secondo le indiscrezioni, la ballerina Giulia Stabile e il cantante Matthew si sarebbero avvicinati durante il concerto di Alex Wyse a Milano. Alcuni spettatori hanno notato un’intimità tra i due, che sembrava andare oltre la semplice amicizia. Mew, presente anch’ella al concerto, avrebbe avuto una reazione immediata: ha infatti smesso di seguire sia Giulia che Matthew su Instagram, segno che non ha preso affatto bene questo presunto flirt.

Il video su tiktok



In aggiunta, Matthew ha pubblicato un video su TikTok dove appare insieme a Giulia mentre si divertono su una montagna russa, alimentando ulteriormente le voci di un possibile rapporto tra i due. La situazione ha poi ricevuto conferma da parte di Amedeo Venza, esperto di gossip, che ha svelato il presunto flirt tra Giulia e Matthew sui suoi canali social. Inoltre, Venza ha aggiunto che Mew ha condiviso un TikTok che sembra essere una frecciatina diretta a Giulia, con un messaggio che recita: “Io che mi riconnetto con la natura dopo aver lasciato che un altro uomo bipolare che si comporta come un bambino mi rovinasse la giornata”.

Il triangolo diventa quadrilatero

La rottura tra Matthew e Mew risale a qualche mese fa, e da allora la situazione sentimentale di Matthew sembra essere un po’ turbolenta. Nel frattempo, Giulia e Matthew continuano a scatenare la curiosità del pubblico, con i fan che non vedono l’ora di scoprire come si evolverà questa storia. E un nuovo sviluppo spunto nelle ultime ore: Mew starebbe frequentando un famosissimo cantante nato sempre nel talent, clicca qui per scoprire chi è.