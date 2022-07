Giulia Stabile e Sangiovanni fanno sognare i fan per via della loro bellissima storia d’amore. La ballerina, intervistata da TPI, ha parlato della sua enorme crescita professionale dopo la vittoria di Amici 20 ed ha raccontato della sua grande voglia di progettualità al fianco del fidanzato.

È vero: ho solo vent’anni e quello con Sangiovanni è il primo amore. Ma non conta soltanto la giovane età o il fatto che sia il primo amore. Conta che tipo di persona hai a fianco e la persona che ho io al mio fianco penso proprio sia la persona giusta per me. Ho conosciuto Sangiovanni a un’età consapevole e sono consapevole che sia per me la persona giusta. Quindi, sì, Sangiovanni è la persona con la quale vorrei avere una famiglia. Ho al mio fianco una persona che mi fa credere tanto nell’amore.