Giulia Stabile e Sangiovanni, il quasi incontro/scontro da Cattelan, la reazione gelida di lei.an

Dopo due anni dalla loro relazione nata all’interno di Amici di Maria De Filippi, Giulia Stabile e Sangiovanni hanno deciso di separarsi nell’estate del 2023. La ballerina, in un’intervista a Grazia, aveva preferito non entrare nei dettagli, limitandosi a dire che Sangiovanni sarà sempre il suo “primo grande amore”: “So che i nostri fan sono un po’ preoccupati per quello che è successo, ma quello che posso dire è che Sangio rimarrà sempre un grande amore per me, il primo”.

Da parte sua, Sangiovanni aveva preferito non commentare a fondo la rottura, ma ha parlato di un periodo difficile dopo il successo ottenuto con Amici. In un’intervista, ha raccontato di aver attraversato una fase di confusione, sentendosi perso e distante da ciò che lo faceva stare bene. “Mi mancavano i miei amici, mi sentivo svuotato e stavo perdendo il contatto con me stesso. Avevo bisogno di tornare alla normalità, di vivere come facevo prima, pur sapendo che non sarebbe stato più possibile. Così mi sono preso del tempo per dedicarmi alla mia vita, lontano dai social e dal mondo dello spettacolo”, ha spiegato il cantante.

Il quasi incontro da Alessandro Cattelan

Recentemente, Giulia è stata ospite di Alessandro Cattelan nel podcast Supernova, dove il conduttore le ha raccontato che poco prima di lei aveva registrato un episodio con Sangiovanni, suo ex fidanzato: “Ti dico una cosa perché siamo in amicizia, la premessa è: non credo ci sia posto a cui frega meno del gossip di questo, ma proprio zero, tanto che io non avevo nemmeno idea di cosa stessero parlando. Però nella giornata di oggi noi abbiamo registrato altre due puntate, una era con Sangiovanni, il tuo ex fidanzato. E pensa che mi hanno avvisato poco fa, io non sapevo di voi, magari non me l’avessero spiegato avrei detto “sai chi c’era poco fa?” e magari avrei fatto un brutto scivolone. Io sono caduto dal pero“.

Giulia, visibilmente imbarazzata, ha risposto con un sorriso e una certa freddezza: “E va bene, no, io sono tranquilla. Ci sta”. La sua reazione sembra indicare che i due non siano rimasti in buoni rapporti dopo la rottura, un’impressione data da questo momento di “gelo” e quasi indifferenza nel podcast.

