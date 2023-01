Ieri sera è andata in onda la seconda puntata di Boomerissima, la trasmissione condotta da Alessia Marcuzzi su Rai2. Tra i partecipanti al secondo appuntamento, abbiamo ritrovato alcuni volti noti anche di casa Mediaset, tra cui Giulia Stabile. Classe 2002, la ballerina è nota al grande pubblico grazie alla sua partecipazione al talent show Amici di Maria De Filippi.

Giulia Stabile, la sua presenza a Boomerissima scatena il caos

La presenza di Giulia Stabile a Boomerissima ha fatto però storcere il naso a più di qualche spettatore e utente di Twitter, in quanto ritenuta ‘fuori contesto’.

Il motivo è legato proprio alla natura del format, che prevede la gara tra boomer e millennials. La ‘colpa’ però, non sarebbe affatto della giovane ballerina ma di una certa confusione tra gli autori del programma.

Nelle due squadre in gara, infatti, non tutti rispecchiavano esattamente la categoria di appartenenza. Se, ad esempio, Elena Santarelli, classe 1981, rientrava tra i boomer, Giulia Stabile con Ema Stokholma le ritrovavamo tra i millennials.

A replicare alle critiche è stata proprio l’ex concorrente di Ballando con le Stelle, che sui Twitter è intervenuta scrivendo:

Chiariamo una cosa: i Millennials partono dall’81 fino al 96! Sono nata il 9/12/1983 quindi ci sto dentro! Mi state dando della bugiarda?

Un utente ha però fatto notare come la Santarelli però non avrebbe dovuto far parte dei Boomer, mentre altri hanno puntato il dito sulla presenza di Giulia nella stessa squadra di Ema, quando invece sarebbe dovuta essere in una categoria ‘fuori concorso’, ovvero quella della Generazione Z (o Gen Z).

A questo punto, polemiche a parte di chi ha voluto prendere troppo alla lettera la composizione delle due squadre, non ci resta che fare un po’ di chiarezza sui termini usati.

Stando alle nozioni ufficiali, per boomer si intendono i nati tra il 1945 ed il 1964; coloro che sono nati tra il 1965 ed il 1980 sono appartenenti alla Generazione X. I nati tra il 1981 ed il 1996 sono a tutti gli effetti appartenenti alla Generazione Y o Millennials, infine tra il 1997 ed il 2010 rientrano nella Generazione Z.