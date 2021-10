Giulia Salemi a breve tornerà in televisione. Dopo il Grande Fratello Vip, l’italo persiana ha preso in mano le redini del GF Vip Party insieme a Gaia Zorzi, sorella minore di Tommaso.

Giulia Salemi torna in TV: ecco quando e dove

Giulia Salemi, così come confermato anche da Casa Chi (ne avevamo già parlato alcuni mesi fa) ha aggiunto alcuni dettagli sul suo prossimo impegno televisivo:

Ci sarà Benedetta Mazza (anche lei ex protagonista del Grande Fratello Vip, ndr), Paola Caruso, Eleonora Pedron, appunto la Salemi e ognuna, se non dovesse superare l’esame e la puntata, viene bocciata ed eliminata dal programma. Da quello che mi dicono, ci saranno grasse risate.

Sarà una delle protagoniste del nuovo programma condotto su Italia 1 in prima serata da Nicola Savino. Le concorrenti famose, tra cui Giulia Salemi, dovranno ripetere l’esame di quinta elementare. In esclusiva qui a Casa Chi diamo alcuni nomi.

La news era già stata diffusa lo scorso 26 agosto dal settimanale Oggi e il portale CheTVFa.

I primi dettagli, invece, erano emersi da Dagospia:

In autunno dovrebbe andare in onda un nuovo programma con bambini e vip alle prese entrambi con il mondo della scuola. I più piccoli dovranno aiutare i volti noti ad affrontare l’esame di 5° elementare. Un prodotto realizzato dalla Blu Yazmine del duo Dallatana-Canetta che dovrebbe avere come capoprogetto Angelo Ferrari, autore di X Factor, Isola dei Famosi e tanti altri programmi. I casting sono già iniziati.