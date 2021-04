Giulia Salemi intervistata tra le pagine di Chi Magazine dal nostro adorato Valerio Palmieri, ha parlato della sua storia d’amore con Pierpaolo Pretelli e dell’amicizia con Tommaso Zorzi, svelando di avere voglia di ricostruire con lui a telecamere spente. Per il rampollo dell’Isola dei Famosi solamente parole di stima, evidenziando la grande maturità dell’italo persiana.

Mi aspettano in studio all’Isola? Se ci sarà bisogno io ci sarò. Intanto sto supportando Fariba perché le ragazze che mi seguono sui social si sono scatenate e, in caso di difficoltà, sarò sempre pronta a soccorrerla: per mia mamma farei qualsiasi cosa.

Anche Tommaso Zorzi ha detto che la aspetta in studio, sarebbe l’occasione per potersi chiarire?

Se dicessi che non mi frega nulla di averlo perso sarei falsa, ci sono stata male e ci sto male tuttora, ma ho imparato a non pensarci e ho messo in stand by la cosa perché penso che, prima o poi, affronteremo il discorso lontano dai riflettori.

Nell’ultimo mese e mezzo mi sono analizzata e ho fatto un passo avanti, ho capito dove ho sbagliato con lui negli anni e riconoscerlo è importante.