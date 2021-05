Giulia Salemi difende Stefania Orlando e sostiene il DDL Zan

Giulia Salemi si schiera totalmente dalla parte di Stefania Orlando. La Queen di Babilonia proprio ieri sera, ospite di Dritto e rovescio ha letteralmente asfaltato i politici omofobi spiegando perché è importante il DDL Zan.

Queste le parole di Giulia Salemi che su Twitter ha condiviso un video di Stefania Orlando mentre si confronta con una sbigottita Silvia Sardone della Lega: “Io ad oggi non ho trovato motivazioni serie che possano fermare questa legge”, ha affermato l’ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Anche in questo caso, sarebbe stato bello trovare al fianco di Stefania Orlando pure Tommaso Zorzi, sicuramente più coinvolto della sua amica in merito all’approvazione del DDL Zan.

Sono vent’anni che aspettiamo una legge contro l’omotransfobia. Non è una legge né di destra né di sinistra, è una legge di grande civiltà. Credo che la destra possa fare un passo avanti.

Criticare il DDL Zan non vuol dire essere omofobi. Parlerei di mancanza di buonsenso, mancanza di coraggio, mancanza di presa di posizione per non deludere un elettorato che è molto più pronto dei politici stessi.

Cercate di distogliere l’attenzione dal punto. Ogni volta che, dai detrattori di questo disegno di legge, sento delle motivazioni non sono mai delle motivazioni convincenti: si parla di gestazione per altri, di legge liberticida, di altre priorità. Quali sono le motivazioni serie per fermare questo disegno di legge? Io ad oggi non le ho trovate.

L’Italia ha bisogno di potenziare la cultura dell’uguaglianza e del rispetto verso il prossimo. Servono delle leggi che contrastino l’odio: le nuove generazioni possono essere educate da una legge per avere un futuro più civile e più inclusivo.