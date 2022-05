Internet, croce e delizia per teorie, complotti e bizzarre tesi. Ne sanno qualcosa gli amici di TikTok che si sono trovati alle prese con un video dove si parla di una parentela tra Giulia Salemi e le sorelle Kardashian.

Il video spiega pure come potrebbe essere accaduto. Parlando di una parentela misteriosa e la voglia dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip di attirare l’attenzione delle sue “sorelle” in più di una occasione.

Lo so, fa molto ridere.

Ecco il racconto dettagliato che riportano gli amici di Novella 2000 che spiegano in dettaglio l’assurda teoria:

In pratica questi fan, con davvero tanta fantasia, riferiscono che Kris e Robert Kardashian hanno divorziato nel marzo del 1991. Poi la madre di Giulia, Fariba, ha conosciuto Robert in America e nel 1993 è nata la nota influencer ed ex gieffina.

Questi fan sostengono che la Salemi avrebbe sempre sospettato di appartenere alla famiglia Kardashian e avrebbe cercato in vari modi di attirare l’attenzione delle “sorelle”. Infatti, come detto, c’è stata anche l’imitazione della foto di Kim.