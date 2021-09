Tutti pazzi per Giulia Salemi. Continuano le giornate dedicate alla moda con la Fashion Week di Milano e, sia Sonia Lorenzini che Gaia Zorzi, hanno dedicato parole di stima all’italo persiana.

Tutti pazzi per Giulia Salemi: le dediche di Sonia Lorenzini e Gaia Zorzi

Giulia Salemi ha condiviso un video mentre abbraccia Sonia Lorenzini. L’ex tronista di Uomini e Donne ha postato la clip su Twitter aggiungendo parole di stima nei confronti dell’amica:

Non quanto e magari non sempre ti sento… ma se porto qualcosa di me dalle belle esperienze di sicuro porto te. Sei una delle anime più belle che io abbia mai trovato. A capo!