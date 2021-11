Bellissime notizie per Giulia Salemi, i nuovi traguardi professionali: Sky, radio e non solo!

Non solo Pierpaolo Pretelli, ma anche la fidanzata Giulia Salemi sta vivendo un momento davvero felice sul piano privato e professionale. Mentre i due giovani si completano in amore, nel lavoro riescono a darsi supporto reciproco ed a gioire dei grandi traguardi raggiunti. Adesso, per l’influencer italo persiana sta per arrivare una nuova avventura televisiva con la quale confrontarsi!

Giulia Salemi, i suoi nuovi progetti

E’ il settimanale diretto da Alfonso Signorini, Chi, a svelare le novità in ambito lavorativo per Giulia Salemi. La fidanzata di Pierpaolo Pretelli è attualmente impegnata nella conduzione del GF Vip Party in coppia con Gaia Zorzi, sorella di Tommaso. Per la giovane Salemi però, adesso è il momento di crescere ulteriormente.

A partire dal prossimo dicembre debutterà su Sky Uno e successivamente su TV8 alla conduzione di Artisti del Panettone, mentre dal prossimo gennaio debutterà in radio. Non solo tv e radio però, poiché grazie al suo ampio seguito social è una delle testimonial più richieste grazie anche ai suoi messaggi sempre molto positivi.

Anche per Pierpaolo però, tutto procede per il meglio. Dopo aver fatto conoscere il suo lato inedito al Grande Fratello Vip, Pretelli è approdato in Rai, nel varietà di Carlo Conti, Tale e Quale Show, e qui è riuscito a far emergere anche il suo lato prettamente artistico. La sua bontà d’animo e la sua innata simpatia hanno colpito particolarmente Mara Venier che lo ha fortemente voluto nella sua Domenica In come ospite fisso.

Ed anche sul piano sentimentale tutto procede per il meglio: il loro amore nato un anno fa al GF Vip, splende di nuova luce giorno dopo giorno, e la coppia inizia a fare anche progetti importanti parlando di figli e matrimonio. Il tutto per la gioia dei loro fan più accaniti, i Prelemi, che continuano a seguirli dal giorno zero!