Giulia Salemi si racconta e commuove: ecco cosa sogna per suo figlio

Giulia Salemi si apre a Verissimo: un racconto emozionante sul suo passato e i sogni per il futuro.

Ospite della puntata di Verissimo, Giulia Salemi ha emozionato il pubblico raccontando il suo percorso personale verso la maternità, tra ricordi del passato e speranze per il futuro. Al suo ottavo mese di gravidanza, l’influencer e conduttrice si prepara a iniziare una nuova fase della vita accanto a Pierpaolo Pretelli.

Giulia Salemi: tra passato difficile e il sogno di essere madre

Nel corso dell’intervista, Giulia ha condiviso momenti intimi legati alla sua infanzia, segnata dalla separazione dei genitori. “Ho dovuto rinunciare alla figura paterna a 15 anni”, ha rivelato, “ma questo dolore mi ha dato la forza per trovare la mia strada”.

“Darò al mio piccolo ciò che mi è mancato”

La Salemi ha dichiarato di voler costruire per suo figlio il tipo di famiglia che lei stessa ha desiderato. In un momento particolarmente toccante, ha ricevuto una lettera del padre, che si è detto pronto a essere “un nonno poliziotto al servizio del nipotino”.

Queste parole hanno commosso Giulia, che sogna una nuova armonia familiare: “Mi auguro una pace nel rapporto con i miei genitori, per il bene di mio figlio”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Verissimo (@verissimotv)

La relazione con la madre: amore e sfide

Non sono mancati accenni al legame con sua madre, definito da Salemi “viscerale ma complesso”. Nonostante il conflitto passato, Giulia ha espresso gratitudine: “Mia mamma è stata una donna forte. Ora capisco quanto abbia fatto per me”.

Sguardo al futuro: “Una società più felice per mio figlio”

Guardando avanti, l’ex gieffina ha espresso desideri di un mondo migliore per suo figlio: “Vorrei che crescesse in un ambiente sereno, imparando il rispetto e la generosità”. Ha inoltre sottolineato l’importanza di trasmettere valori autentici in tempi difficili.