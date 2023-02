Giulia Salemi fa un passo indietro e si scusa con il cast di Mare Fuori. Proprio ieri, durante Good Times su R101, la nostra adorata bastarda col tablet aveva detto quello che tutti pensano ma che nessuno ha il coraggio di dire: gli attori della serie se la tirano.

Mentre ero a Sanremo ho incontrato tutto il cast di Mare Fuori in aereo. Ma anche meno. Pensano di salvare vite umane. Ma se la tirano in un modo… Io non sopporto la gente che se la tira, perché te la puoi tirare con quarant’anni di carriera, non con una serie alle spalle. Tranne le donne, loro sono carine…

Le parole di Giulia Salemi hanno fatto il giro della rete ed anche Giacomo Giorgio (Ciro in Mare Fuori) ha voluto risponderle:

Cosa non si fa per un po’ di hype…

A distanza di 24 ore dall’accaduto, la Salemi ha fatto marcia indietro scusandosi con il cast:

Ieri ho detto “mamma mia cosa ho fatto“, perché non me ne sono resa conto oggettivamente. Ho fatto un autoanalisi. Io quando li ho visti non ero la Giulia conduttrice, speaker radiofonica, influencer. Io, che sono una stra-fan, amo davvero Mare Fuori, faccio le tre di notte, empatizzo con loro, piango con loro.

In quel momento ero una fan quindicenne. E visto che mi sono sentita ignorata, da fan, evidentemente mi è rimasto lì. Io sono permalosa, questo è il problema. E ogni tanto penso che qui in radio siamo tra le mura domestiche.

Comunque sono dei ragazzi giovani, nel pieno della loro carriera. Ok che io ho rosicato in quel momento, però sono bravissimi e, anzi, mi dispiace per la situazione che si è creata. Ragazzi, vi offro una pizza quando volete.