Giulia Salemi, come sceglie i tweet da mandare in diretta al GF Vip? Il retroscena

Con un ruolo del tutto inedito ma azzeccatissimo ed assolutamente nelle sue corde, Giulia Salemi è tornata nel Grande Fratello Vip, direttamente in studio, nei panni di “portavoce dei social”. Il suo compito, nel corso delle varie puntate in diretta del reality di Canale 5, è quello di riportare il sentiment della rete e leggere i messaggi che giungono su Twitter durante il live.

Giulia Salemi ed il suo ruolo di portavoce dei reality: ecco come sceglie i tweet

La proposta a Giulia Salemi è giunta attraverso una chiamata da parte di Alfonso Signorini. E’ stata la stessa influencer a svelarlo nel corso di una recente intervista rilasciata sull’ultimo numero del settimanale Tv, Sorrisi e Canzoni:

Questa estate mi ha telefonato per invitarmi a Mykonos con Pierpaolo, dicendomi che doveva parlarmi. L’ho raggiunto e la stessa sera mi ha detto di aver avuto un’illuminazione: voleva un GF Vip più social e me in studio accanto a lui per raccontargli cosa dice il mondo del web e per portare la voce del web in diretta.

Ovviamente di fronte a tale proposta Giulia non poteva che reagire con incredulità e al tempo stesso con grande gioia anche se ha preferito per scaramanzia non dire nulla fino all’ultimo, negando persino i rumors in circolazione.

Ma come avviene la selezione dei tweet che giungono a pioggia nel corso della serata in diretta con il GF Vip?

Intanto ho un profilo Twitter creato ad hoc, per non essere influenzata dai miei fan. Tra i commenti più popolari scelgo quelli che mi fanno ridere o che potrebbero innescare delle dinamiche tra i concorrenti. Mando una selezione dei messaggi agli autori attraverso una chat e poi loro li scremano.

Rispetto al passato la Salemi ha spiegato di vivere i social con maggiore distacco rispetto al passato:

Ho imparato ad essere più sicura di me e a capire da sola quando faccio bene o male.

Brava Giulia! Noi continuiamo a pensare che dalla prossima edizione potrebbe essere azzeccato anche il suo ruolo direttamente come opinionista del reality. Avrebbe tutte le carte in regola per portare a casa il miglior risultato possibile: Signorini, se ci leggi…