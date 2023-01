E’ un momento d’oro per Giulia Salemi, nella vita privata così come sul piano professionale. L’influencer continua a raccogliere consensi nel corso dell’appuntamento con il GF Vip, dove continua a fornire i suoi tweet in diretta interagendo con i Vipponi con estrema verve. Adesso per lei,però, potrebbero aprirsi nuove strade professionali.

Giulia Salemi, da Sanremo ad un programma su Italia 1

La conduzione su La5 di Salotto Salemi, il suo debutto in radio e lo spazio al GF Vip in cui si presenta ‘armata’ di tablet. Una strada tutta in discesa per la brava Giulia Salemi che, secondo una clamorosa indiscrezione ripresa da Diva e Donna, potrebbe presto approdare anche sull’ambito palcoscenico del Festival di Sanremo 2023.

Il ruolo previsto per Giulia Salemi sarebbe quello di parlare della difficile situazione delle donne in Iran, un tema che sta particolarmente a cuore a Giulia e sul quale si è espressa già in diverse occasioni.

Amadeus prepara il colpaccio: Giulia Salemi a Sanremo 2023? ‘Scippata’ a Signorini ma per una giusta causa#sanremo2023 #gfvip #prelemi https://t.co/lQUprnCSim — BlogTivvu.com (@blogtivvu) January 18, 2023

La sua partecipazione alla kermesse, la quale avrebbe il compito di sensibilizzare su un tema importante, non sarebbe però il solo impegno che andrà a coinvolgere la nota influencer. Secondo quanto reso noto dal settimanale Vero, infatti, la Salemi sarebbe candidata alla conduzione di un nuovo programma in casa Mediaset. Si tratterebbe, nel dettaglio, di un game show in programma nella prossima primavera sulla rete giovane del Biscione, Italia 1.

Giulia è certamente riuscita negli ultimi anni a ritagliarsi uno spazio di tutto rispetto nel quale è riuscita a far emergere tutto il suo talento. La Salemi è senza dubbio il volto fresco e brillante che manca sul nostro piccolo schermo.