Giulia Salemi dedica un tweet a Raffaella Carrà ma viene presa di mira

Giulia Salemi ha conquistato la spunta blu su Twitter ed ha dedicato il primo tweet (con il famoso badge azzurro) all’icona numero uno della TV italiana: Raffaella Carrà.

La decisione di Giulia Salemi è stata apprezzata dai fan ma anche particolarmente criticata dagli hater che l’hanno trovata fuoriluogo.

“Rispetto per i morti per favore”, scrive qualcuno. (Io, francamente, non vedo noncuranza nel commento, anzi, a modo suo, lo trovo un omaggio forse un po’ troppo originale ma nulla di “scandaloso”).

I commenti sono proseguiti:

Raga, io non seguo Giulia, ma mi dispiace che faccia ste figure e non se ne renda neanche conto. Questo tweet è irrispettoso. Cosa c’entra la spunta blu con la memoria di Raffaella? Poteva benissimo dedicarle delle belle parole senza mettere in mezzo il verificato di Twitter — Gloria🍉 (@Fiorero93921818) July 9, 2021

dio santo che tristezza poi ci sono quelli che ti esaltano e ti dicono brava beati loro non ti seguo e ora so perchè — flaviana soncini (@SonciniFlaviana) July 9, 2021

Voi da che parte state?

Raffaella era ironica come poche donne nella vita e, in questo momento, si starà facendo una risata di quelle sue, davvero speciali che facevano ridere tutto il suo pubblico insieme a lei.

Rendiamo omaggio a Raffaella come meglio crediamo e non passiamo il tempo a criticare un tentativo (un poco maldestro, per carità) di dedicarle un pensiero.

In sintesi? Io, personalmente, mi trovo d’accordo con questo: