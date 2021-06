Fariba Tehrani dopo aver parlato della sua avventura all’Isola dei Famosi, ha anche detto la sua sulla relazione d’amore tra la figlia Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Tra le pagine di Chi, la mamma persiana più amata d’Italia ha svelato cosa ne pensa della loro storia.

Giulia e Pierpaolo? All’inizio ero scettica, ma poi ho visto che lui è un bravo ragazzo: non vuole primeggiare, non è rivale. E poi sono molto felici e molto simili.

Fariba ha anche parlato del rapporto d’amicizia tra Giulia Salemi e Tommaso Zorzi:

Giulia ha sempre parlato benissimo di Tommaso Zorzi, aveva un amore esagerato, come se fosse suo fratello. E, quando ho visto che questo sentimento non era reciproco, ci sono rimasta male. Spero che la loro amicizia torni come prima, se il sentimento di Tommaso è lo stesso di Giulia, altrimenti meglio di no.