Nelle passate ore Giulia Salemi, a Parigi insieme al compagno Pierpaolo Pretelli, si è sfogata via social dopo essere stati rimbalzati dal ristorante Le Ciel de Paris. Lo stesso locale, seppur indirettamente, ha voluto replicare ai due fidanzati spiegando l’accaduto.

Uno sfogo senza peli sulla lingua, quello giunto a mezzo Instagram da Giulia Salemi dopo un’accoglienza parigina non proprio fortunata (video in apertura).

Qualche ora fa, il ristorante francese ha voluto replicare all’influencer nostrana con una serie di Instagram Stories nelle quali spiega quanto accaduto nella serata di ieri, rispondendo così alle accuse:

Dobbiamo ribadire che le nostre cucine chiudono per il secondo servizio ad una certa ora. Chiediamo ai nostri clienti di rispettare questi orari per il secondo servizio, o non saremo in grado di accoglierli.

Questo è chiaramente indicato nell’e-mail che conferma la vostra prenotazione: oltre una certa ora, non siamo in grado di servirvi nel ristorante.

Non possiamo accettare una tale ondata di odio sui nostri social media, quando chiediamo in anticipo ai nostri clienti di rispettare gli orari annunciati.

Se siete in ritardo, vi chiediamo di informare il ristorante e di non insultare i nostri team, che stanno solo facendo il loro lavoro. Inviamo a tutti voi i nostri saluti di stagione.