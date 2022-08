Il 31 luglio, giorno del compleanno di Pierpaolo Pretelli, verrà segnato in calendario dai fan dei Prelemi per via di un compleanno “silenzioso” che li ha fatti sobbalzare dalla sedia. E così, a distanza di alcune giornate, Giulia Salemi e il suo fidanzato rispondono su TikTok in maniera incisiva.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli rispondono al gossip

Giulia Salemi non ha fatto gli auguri (pubblicamente) a Pierpaolo Pretelli mentre lui, nella stessa giornata, condivideva un post su Instagram parlando esclusivamente del figlio, il piccolo Leonardo avuto dalla modella Ariadna Romero.

I fan dei Prelemi hanno pensato ad un litigio tra loro e la sensazione si era concretizzata dopo averli visti prendere parte ad una serata di lavoro mostrandosi un poco in imbarazzo e meno sereni del solito.

E’ possibile che Pierpaolo e Giulia quella giornata avessero litigato e, come ogni coppia che si rispetti, sono mancati gli eclatanti gesti social.

Succede a tutti ma loro hanno gli occhi puntati addosso e il “pubblico” non perdona (e sbaglia).

E così, la giornata è andata avanti tra “congetture” e non, fino alla riappacificazione che ha fatto tirare un sospiro di sollievo ai fan.

Oggi, Pier e Giuly hanno anche voluto condividere un video che parla chiaro e risponde al gossip in modo perfetto (trovate tutto in apertura del nostro articolo).