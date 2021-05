Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, ribaltando ogni pronostico, proseguono la loro storia d’amore anche fuori il Grande Fratello Vip. La coppia si è anche concessa la prima vacanza d’amore insieme, facendo sognare i follower.

Giulia e Pierpaolo hanno lasciato l’Italia e si sono diretti in un vero paradiso tropicale in Repubblica Domenicana dove stanno trascorrendo la prima vacanza d’amore insieme dalla fine del reality show che li ha visto protagonisti attivi.

Dopo i primi mesi a distanza in viaggio tra Roma e Milano (Pretelli vive nella Capitale perché suo figlio abita lì con la mamma), la coppia si è concessa un viaggio dal sapore romantico e paradisiaco.

Mentre mamma Fariba Tehrani sta affrontando la quarantena obbligatoria dopo l’eliminazione dall’Isola dei Famosi, Giulia Salemi ne ha approfittato per concedersi una vacanza con il fidanzato in attesa di poterla riabbracciare:

Ti adoro così come sei e non ti cambierei con niente al mondo. Ora torna a casa amore mio che ho bisogno di te.

Questa la promessa di Giuly Power dopo l’eliminazione della mamma.

Fan, seguaci, estimatori, ossessionati e non… chiunque voi siate, come si fa a dire che questi due tipetti qui non siano perfetti insieme?

Esattamente un anno fa usciva il suo primo libro, in cui parla delle sue delusioni, della sua sofferenza e si augura di trovare la felicità. Oggi la vera Felicità l’ha trovata, l’ha presa per mano e non l’ha lasciata più✨#prelemi pic.twitter.com/v57hJtlq8K

— nic 👻 (@itsnicolecn) May 27, 2021