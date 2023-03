Nella puntata del GF Vip 7 dello scorso 13 febbraio, alla vigilia di San Valentino, Giulia Salemi confermò in diretta tv le voci di crisi con Pierpaolo Pretelli. “Voglio essere sincera, stiamo vivendo in questo momento un momento di crisi, ma non sono volati piatti, non è un discorso di amore e non ci sono tradimenti”, aveva assicurato l’influencer al padrone di casa Alfonso Signorini.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: i reali motivi della crisi

E’ passato oltre un mese da quella confessione e Giulia e Pierpaolo hanno intanto cercato di rimettere in piedi il loro rapporto ed a quanto pare in questo momento starebbero lavorando proprio su questo.

In una recente intervista rilasciata al settimanale Chi, intanto, proprio Giulia Salemi, prossima a festeggiare i suoi primi 30 anni, ha raccontato quali sono stati i motivi della crisi tra lei e Pierpaolo:

C’è stato un momento in cui lavoravamo tantissimo entrambi e sempre negli stessi periodi. Non riuscivamo a vederci come avremmo voluto, eravamo molto tesi.

Nella loro riappacificazione avrebbe giocato un ruolo fondamentale proprio Alfonso Signorini, padrone di casa del GF Vip:

Ci stavamo perdendo, abbiamo parlato con Alfonso, che ci conosce bene, abbiamo trascorso un weekend insieme e ci ha detto “Se vi lasciate date un calcio al destino che vi ha fatto incontrare perché siete stati fortunati”.