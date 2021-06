Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli ospiti di Radio Deejay hanno raccontato alcuni particolari della loro storia d’amore nata nella Casa del Grande Fratello Vip.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: i nuovi progetti di coppia

Ad aprire le danze ci ha pensato Giulia Salemi in diretta con Michele “Wad” Caporosso: “La chiave del fandom non te la so dire, ma basta essere se stessi e la gente empatizza con te! I Prelemi sono la fusione tra me e Pierpaolo”, ha esordito l’influencer.

Su YouTube Giulia e Pierpaolo stanno lavorando a due progetti: uno singolo ed uno di coppia. La Salemi ha svelato anche di avere un grande desiderio di maternità: “Prima o poi lo farò…”.

I numeri de L’estate più calda

Oltre un milione di visualizzazioni su YouTube e più di 400mila stream su Spotify, questi sono i numeri de L’estate più calda, il singolo di Pierpaolo Pretelli arrivato in diretta al fianco della sua fidanzata:

L’idea della canzone la avevo già. Dopo essere uscito dalla casa l’ho messa in pratica. Ho l’etichetta del belloccio che, in teoria, non sa fare ma sfatiamo questa cosa. Se c’è da litigare con gli hater sguinzaglio Giulia. L’idea della persona che sono è arrivata. Adesso voglio fare la musica, voglio fare questo.