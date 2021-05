Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi “bimbi” di Aka7even. Ieri sera la finale di Amici 20 ha visto trionfare Sangiovanni nella categoria canto ma il cantante di “Mi manchi” è stato ugualmente apprezzato da molti volti noti.

Ed infatti Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno condiviso un video dove cantano insieme “Mi manchi” di Aka7even. Del resto, anche il cantante aveva dimostrato di essere un perfetto fan dei Prelemi in questi mesi.

In queste ore anche Tommaso Zorzi si è espresso mostrando il suo gradimento proprio nei confronti di Aka.

Quando sono entrato ad Amici sinceramente non mi aspettavo tutto questo. Non mi aspettavo un cambiamento personale. Non mi aspettavo un cambiamento artistico. Né di trovare 16 persone del genere. Non mi aspettavo di fare un percorso così lungo. Tutto parte dal fatto che mi trovavo in uno scantinato a suonare e ora mi trovo ad avere affrontato la finale di Amici. Quindi per me è tutto un sogno!

Probabilmente non ho mai capito di dover arrivare in finale o di avere la possibilità di arrivarci. Però soprattutto nell’ultimo periodo ho sostenuto i miei ideali, ho sostenuto la mia convinzione sia sul palco che nella vita e questo sicuramente mi ha portato ad andare avanti nel mio percorso. Mi sono dato forza e ho avuto consapevolezza di quello che sono e di quello che so fare. Questo mi ha aiutato tantissimo.

Io ho scoperto in realtà molte cose di me che non mi aspettavo. Che mi innervosisco subito, che sono suscettibile. Però ho scoperto in realtà di essere più bambino di quanto pensassi. Mi sono ritrovato qui dentro a cercare affetto perché ovviamente non conoscevo nessuno e l’affetto che mi danno fuori non potevo cercarlo qui dentro. Ho capito di avere bisogno di affetto, di sensazioni ed emozioni forti. Anche di avere bisogno di amore in realtà perché in realtà mi piacciono.