Dayane Mello in queste ore ha comunicato la prematura perdita della mamma dopo il forte dolore per la morte improvvisa del fratello. Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, proprio in queste ore, hanno mostrato il loro pubblico cordoglio.

Un brutto risveglio questa mattina per noi. Abbiamo appreso che la mamma di @daymelloreal è venuta a mancare. Il nostro dolore si unisce al suo e a quello di tutta la sua famiglia. La nostra vacanza finisce qui. Ci vediamo in Italia. Giulia e Pierpaolo

Sia Giulia che Pierpaolo hanno condiviso lo stesso messaggio prima di fare ritorno in Italia e poter riabbracciare Dayane Mello.

Ho subito un’altra perdita, ma so che mia madre ora riposa, perché stava soffrendo in un letto d’ospedale. Abbiamo fatto il nostro viaggio, ci siamo perdonate a vicenda, era una brava persona, sarà sempre nei nostri cuori. Il passato era nel passato, peccato che non abbiamo avuto tempo, tempo per abbracciarci, ma ieri abbiamo parlato per videochiamata, ho potuto dire quello che avevo nel cuore.

Quindi vi dico, godetevi il tempo che abbiamo qui sulla terra con le persone che amiamo, perdonate di più, dite Ti amo, perché la vita è breve, il tempo passa in fretta. Chiama le persone che ami, lascia da parte i disaccordi, perché non abbiamo più tempo. Mamma riposa in pace, ti amerò per sempre e avrai sempre il mio perdono.