Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno festeggiato insieme il compleanno di Alberto De Pisis, ex concorrente del Grande Fratello Vip 7 e amico comune di entrambi.

Giulia Salemi e Pierpaolo insieme al compleanno di Alberto De Pisis

A condividere una foto insieme è stata Dayane Mello che ha postato una immagine al fianco di Pierpaolo e Giulia, di nuovo fianco a fianco dopo le ultime voci di crisi.

Pretelli e la Salemi non hanno mai confermato la crisi ma non si sono occupati nemmeno di smentirla ed anzi, gli ultimi movimenti social (compreso un like sparito su Instagram) avevano fatto preoccupare gli estimatori.

E se Giulia e Pierpaolo si sono mostrati insieme con Dayane Mello, non condividono nulla (insieme) negli account ufficiali, agevolando la curiosità di estimatori e non.

Nel frattempo, proprio domani, Pierpaolo Pretelli lascerà nuovamente Milano in favore di Formentera, così come ha svelato su Instagram.

Ammetto che ho un debole per queste amicizie #PRELEMI pic.twitter.com/m640KfBl0j — Jessica ♉️ (@JessicaScotto91) June 7, 2023