Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, dopo essersi conosciuti e innamorati nella Casa del Grande Fratello Vip, non si sono più lasciati ed hanno festeggiato da poco i loro primi due anni d’amore.

Ospiti insieme da Silvia Toffanin durante la nuova puntata di Verissimo andata in onda sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset, la coppia ha parlato dell’inizio del loro amore: “Litighiamo come tutte le coppie ma cerchiamo di condividere solo la parte più bella”.

“Come sono stati questi due anni? Intensi – ha aggiunto Pierpaolo – siamo diventati molto più complici, l’ho conosciuta meglio. Vuoi sapere pregi e difetti di Giulia? E’ generosa, altruista, simpatica, determinata e bellissima. Per me Giulia è casa, mi protegge… è mia complice, amica, amante… è il mio tutto. Non perdiamo mai il sorriso”.

“Siamo il porto sicuro l’uno dell’altro, siamo una squadra. Questo mondo presenta mille avversità ed è raro da trovare una persona che ti ama. Noi ridiamo ancora dopo due anni. E’ difficile trovare l’anima gemella ma io penso di averla trovata”, ha aggiunto Giulia Salemi.

“Non ho mai pensato al matrimonio ma con Giulia mi è scattata… io voglio sposarla”, ha confidato Pierpaolo “è il rapporto più sano che ho avuto e non voglio lasciarla scappare. Prima o poi arriverà questa proposta”.

Giulia e Pierpaolo pensano anche ad una figlia: “Mi piacerebbe molto crescere con mia figlia ed essere per lei una mamma per amica”, ha confidato la Salemi.

Giulia si è commossa parlando della nonna ed anche di mamma Fariba (che le ha inviato un video):

C’è stato un passato difficile e sofferente per tutti. In questo momento voglio accantonare il passato e pensare al presente e futuro. Ad oggi amo tantissimo mia madre ed è la donna più importante della mia vita ed è un grandissimo esempio per me. E’ una donna, purtroppo, sola. Ultimamente siamo state tantissimo insieme e me la sono coccolata per bene. Ho imparato a dare il massimo in tutti i rapporti incluso il rapporto con la mia mamma e la amo tantissimo.