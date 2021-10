Giulia Salemi, intervistata tra le pagine di Chi Magazine, ha svelato il suo punto di vista su Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, opinioniste ufficiali del Grande Fratello Vip.

Credo che quello tra Sonia e Adriana sia un gioco riuscito, ben gestito da entrambe in maniera simpatica, senza andare oltre con i toni. Da spettatrice ho anche adorato la cosa, ma da amica di Adriana comprendo che sia stato come uno schiaffo in pubblico in mezzo a una strada.

Non conosco Sonia, ma sto imparando a conoscere il suo stile e mi piace: molto tagliente, ma sempre estremamente lucido. Nella Casa, finora, sono emerse poche personalità forti, quindi le dinamiche che arrivano dalle opinioniste credo siano come una manna dal cielo per Alfonso che, secondo me, non aspettava altro (ride, ndr).

Oggi lavoro con Gaia Zorzi e non sarei mai in grado di fare un “torto” alla mia compagna di viaggio. Non sono cinica, ma ci sto lavorando, quindi se devo scegliere, sì, sto dalla parte di Adriana.