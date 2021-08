Periodo pieno di soddisfazioni per Giulia Salemi. Dopo la conduzione del GF Vip Party al fianco di Gaia Zorzi, la fidanzata di Pierpaolo Pretelli dovrebbe far parte del cast del nuovo programma di Nicola Savino.

I primi indizi utili sul programma erano emersi da Dagospia che svelava alcuni dettagli sulla trasmissione in partenza in autunno sulla rete giovane di Casa Mediaset:

In autunno dovrebbe andare in onda un nuovo programma con bambini e vip alle prese entrambi con il mondo della scuola. I più piccoli dovranno aiutare i volti noti ad affrontare l’esame di 5° elementare. Un prodotto realizzato dalla Blu Yazmine del duo Dallatana-Canetta che dovrebbe avere come capoprogetto Angelo Ferrari, autore di X Factor, Isola dei Famosi e tanti altri programmi. I casting sono già iniziati.