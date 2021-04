Giulia Salemi è il personaggio del momento. Dopo il Grande Fratello Vip, l’italo persiana si sta facendo spazio nel mondo della televisione, facendo la giusta gavetta senza sovraesposizione di sorta che potrebbe crearle l’effetto contrario.

Intervistata per IlGiorno.it, l’influencer parla di Salotto Salemi, il suo format su Mediaset Play. “E’ più strutturato con una nuova identità e con una vera e propria veste scenografica. – racconta Giulia – La chiacchierata tra amiche si svolge in un contesto intimo e accogliente giocato sulla declinazione del rosa con l’obiettivo di mettere a proprio agio le mie ospiti”.

Nonostante la solidarietà femminile sia particolarmente difficoltosa, Giulia Salemi cita un paio di nomi di persone che la supportano sempre:

Sono rimasta scottata molte volte. Ma persone come Paola Di Benedetto mi hanno fatto ricredere. E’ stato amore a prima vista. Facciamo lo stesso lavoro supportandoci e senza essere in competizione. Ma anche Dayane Mello , seppur diverse ci completiamo. Una apprezza le diversità dell’altra.

La storia con Pierpaolo è nata sotto le telecamere nella Casa del Grande Fratello quindi da una parte mi fa piacere parlare di lui, ma dall’altra voglio anche difendere la nostra relazione. E quindi non esagero. L’esercito Prelemi è comunque fantastico e posso solo ringraziarlo ogni giorno.

Ho finalmente trovato un uomo che mi comprende e mi ama per quello che sono. Siamo uno il fan numero dell’altro. Non entriamo mai in competizione, ci divertiamo e ridiamo tantissimo. Lo stimo come uomo, come padre e come figlio. Credo avessimo bisogno l’uno dell’altra.

Quanto è felice oggi Giulia? Non mi voglio sbilanciare, perché sono scaramantica. Ma credo che questo sia un bel momento della mia vita. Amicizia, amore e lavoro: sto trovando la quadra dopo anni difficili. E penso di meritarmi un po’ di felicità.