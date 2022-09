Giulia Salemi al Grande Fratello Vip 7: il suo ruolo farà impazzire i fan

Giulia Salemi farà parte del cast del Grande Fratello Vip 7 con un ruolo studiato ad hoc per lei che farà letteralmente impazzire i fan. Signorini, intervistato tra le pagine di TV Sorrisi e Canzoni, ha già svelato quale sarà l’interazione social di questo anno con i reality show, parlando di tante novità.

Giulia Salemi al Grande Fratello Vip 7: il suo ruolo

“Lo studio sarà molto diverso. Il pubblico si alzerà, ci sarà una gradinata e io sarò in mezzo a una sorta di arena. Altra novità: il Gf Vip si aprirà in modo importante al mondo dei social e lo farà in diretta”, afferma Alfonso Signorini.

E chi sarà la regina dei social? Giulia Salemi, esatto!

The pipol, in merito aggiunge:

Annata fortunata per Giulia Salemi che torna per la terza al GF Vip ma non in veste di concorrente. La fidanzata di Pierpaolo Pretelli sarà in studio e seguirà i commenti social e narrerà le tendenze ‘live’ in puntata. Un esperimento difficile, considerando i ritmi serrati della diretta, che partirà fin dalla prima puntata.

Esperimento difficile? Niente è impossibile per Giuly Power! Personalmente non vedo l’ora di vederla all’opera.

