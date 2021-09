Giulia Salemi e Gaia pronte per il GF Vip Party: arriva il commento di Tommaso Zorzi – VIDEO

Saranno Giulia Salemi e Gaia Zorzi i due nuovi volti del GF Vip Party, il format collaterale al Grande Fratello Vip e che approfondirà i temi del reality con commenti e chicche sui concorrenti. I nomi delle due donne erano trapelati già da qualche giorno ma adesso è ufficiale.

Giulia Salemi e Gaia Zorzi al timone del GF Vip Party: Tommaso commenta

Giulia Salemi è stata una delle protagoniste indiscusse della passata edizione del GF Vip; Gaia Zorzi, sorella del vincitore Tommaso, è stata invece la protagonista indiscussa dei commentatori social. Adesso si cimenterà in questa sua prima esperienza televisiva mentre proseguirà con i suoi progetti professionali.

Ma quando vedremo Giulia e Gaia alle prese con il GF Vip Party? L’appuntamento è fissato a partire dal 13 settembre prossimo, giorno di esordio della sesta edizione del Grande Fratello Vip, a partire dalle ore 20.45 su Mediaset Infinity, quindi in streaming. La piattaforma è fruibile gratuitamente anche tramite Smart TV con la sua nuova applicazione.

Ovviamente non poteva mancare oggi l’in bocca al lupo speciale da parte di Tommaso Zorzi che in un breve video (in apertura) postato nelle sue Instagram Stories ha voluto rivolgere un pensiero alla sorella Gaia ed a Giulia Salemi.