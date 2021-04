Barbara d’Urso ha voluto riaprire un “file” che avrebbe meritato l’oblio. Ed infatti difficilmente dimenticheremo l’ira funesta di Caterina Collovati scagliarsi contro Giulia Salemi accusandola di averci provato con suo marito.

L’ex calciatore, ospite di Domenica Live insieme a tutta la famiglia (moglie compresa), ha finalmente raccontato la sua verità e la sua versione coincide perfettamente con quella raccontata dalla Salemi:

Abbiamo fatto sei mesi insieme un programma in Albania, Giulia è una ragazza simpatica penso che non abbia fatto nulla di male, ha lasciato un messaggio…c’era una confidenza… è un equivoco, come rispondevo? Quel messaggio che ha lasciato… è una ragazza solare, simpatica, che diceva amore a tutti e penso che non abbia fatto nulla di male.